imago/PEMAX Bild: imago/PEMAX

So 01.12.2019 | 09:11 | Kultur

- Wie kommt denn die Tanne zum Weihnachtsfest?

An Weihnachten gehört der Tannenbaum in den meisten deutschen Haushalten einfach dazu. Und das obwohl Tannen in Jesu Geburtsort Bethlehem nicht zur Fauna gehören. Wie das mit der Tanne an Weihnachten begonnen hat, dem ist Harald Asel nachgegangen. Was er dabei herausgefunden hat, erzählt der Kulturreporter hinter dem ersten Kalendertürchen.