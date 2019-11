rbb/Adam Bild: rbb/Adam

Mi 06.11.2019 | 07:05

- Mauerfall: Erfahrungen einer Pfaffererin

Die Mauer war offen, Kontrollen gab es nicht mehr, alle konnten munter hin- und herfahren. Nur: Haben sich Ost- und Westdeutsche tatsächlich gegenseitig besucht in den 30 Jahren seit dem Mauerfall? Jeder Fünfte Westdeutsche war noch nie im Osten. Ines Fürstenau-Ellerbrock kann man diesen Vorwurf nicht machen. Die Westberlinerin lebt heute in Brandenburg und sagt: Da will sie nicht mehr weg.