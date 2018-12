imago/blickwinkel Bild: imago/blickwinkel

Mi 26.12.2018

- Vom Nichts und von schwarzen Löchern

Woher kommen wir und wie ist unsere Welt entstanden? Was sind eigentlich Schwarze Löcher? Und was war vor dem Urknall? Reden kann man darüber am besten mit einem Astrophysiker wie Günter Hasinger. Er war bis zum vergangenen Jahr Direktor des Instituts für Astronomie an der Universität Hawaii. Seit diesem Jahr ist er Direktor für Wissenschaft bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA.