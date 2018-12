Inforadio/Thomas Prinzler Bild: Inforadio/Thomas Prinzler

Mi 26.12.2018 | 10:44 | WissensWerte

- Geheimnisvolle Gravitationswellen

Albert Einstein hatte ihre Existenz vorausgesagt, ohne selbst so recht daran zu glauben. Vor drei Jahren wurden sie dann entdeckt: Die Gravitationswellen, die auf geheimnisvolle Weise von weit entfernten und lange zurückliegenden Ereignissen im Universum künden. Einen Anteil an der Entdeckung hat auch Karsten Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Wir sprechen mit ihm über diese geheimnisvollen Wellen.