imago/CHROMORANGE Bild: imago/CHROMORANGE

Mo 17.12.2018 | 06:25

- Verkehr(t) in Berlin: Der ÖPNV

Busse und Bahnen in Berlin platzen aus allen Nähten – angesichts von Zehntausenden, die jedes Jahr neu in die Stadt ziehen, wundert das wenig. Gleichzeitig hatten BVG und S-Bahn mit überalterten Zügen und Personalmangel zu kämpfen. Neue Busse und Bahnen wurden bestellt, erste auch schon geliefert. Und es wurden auch Pläne geschmiedet, die Netze zu erweitern. Worüber konkret nachgedacht und welche Projekte in diesem Jahr angeschoben wurden – unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel mit einer Rückschau.