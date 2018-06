- Astro-Alex' zweiter Trip ins All

Zum zweiten Mal wird der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Mittwoch ins All zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Sechs Monate wird er dort sein, die letzten drei sogar als Kommandant. Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler ist in Baikonur und begleitet die Vorbereitungen auf die Mission.

Auf dem historischen Startplatz von Raumfahrtpionier Juri Gagarin weht die deutsche Fahne neben einer russischen Sojus-Rakete fröhlich im Wind. Sie kündigt an, dass der deutsche Astronaut Alexander Gerst an diesem Mittwoch vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All fliegt. "Von der Startplattform aus zu starten, von der schon Juri Gagarin gestartet ist, das ist ein Riesenkompliment", sagt Gerst.

Am 12. April 1961 flog Gagarin vom Startplatz Nr. 1 in Baikonur als erster Mensch in den Kosmos. Seither wird die Rampe "Gagarin-Start" genannt. Auch die erste Interkontinentalrakete R-7 und der erste Satellit "Sputnik-1" hoben 1957 von dem Ort in der zentralasiatischen Steppe ab, wo am Montag Gersts Rakete aufgestellt wurde.

Die Anlage ist vor allem noch für bemannte Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) in Betrieb. "Der Kosmos beginnt auf dem Boden", steht in roten kyrillischen Buchstaben auf einer der Baracken inmitten der Steppe Zentralasiens. Mehr als 500 Raketen sind in den vergangenen rund 60 Jahren vom "Gagarin-Start" aus ins All geflogen.