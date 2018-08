- Wo ist eigentlich die demokratische Mitte?

Der Bundespräsident höchstselbst hat schon zur Mäßigung aufgerufen im Ton der politischen Debatte. Er hat beklagt, dass in den digitalen Medien die „Grenze des Unsagbaren und des Unsäglichen“ zu verschwimmen drohe. Hat maßvolles Argumentieren noch einen Platz in dieser so aufgeheizten Stimmung? Corny Littmann, Hamburger Regisseur und Intendant, ist Botschafter der Initiative "Respekt - kein Platz für Rassismus". Er sagte im Inforadio, durch die Anonymisierung der Kommentar in den Sozialen Medien "erleben wir eine Verrohung der Sprache".