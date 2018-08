Wer nicht gerade segelt oder rudert, braucht Benzin oder Diesel, um sein Boot zum Laufen zu bringen. Doch Tankstellen am Wasser sind rar gesät. Und: Wer allzu sorglos mit dem Treibstoff umgeht, riskiert, dass das Boot anfängt zu brennen. Oder sogar explodiert. Und verschütten sollte man Öl oder Diesel natürlich auch nicht. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen hat die Bootstankstelle an der Scharfen Lanke in Berlin-Spandau besucht und ist dort auf ein reges Treiben gestoßen.