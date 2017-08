In Köln findet in diesen Tagen wieder die weltweit größte Publikumsmesse für Computer- und Videospiele statt: Die "Gamescom". Deutschland ist mittlerweile der viertgrößte Absatzmarkt für Spiele - und Berlin mischt kräftig mit. MIttlerweile herrscht sogar ein regelrechter Spiele-Boom in der Hauptstadt. Wir schauen in dieser Woche genau hin: Was hat der Berliner Spielemarkt zu bieten? Und welche Jobs bieten sich dort eigentlich?