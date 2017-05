Veränderungen in der Arbeitswelt

Der Buchautor, Jurist und Psychologe Volker Kitz provoziert mit der These, Arbeit sei in unserer Gesellschaft sinnlos mit Mythen aufgeladen: Sie sei herausfordernd, erfüllend, verlange Leidenschaft, so heißt es in Stellenanzeigen. Das sei völlig überzogen, urteilt Kitz und vermutet, die überzogenen Ansprüche dienten höchstens dazu, die Bewerber auf weniger Lohn einzustimmen. Am Ende gibt es den Burnout obendrauf. "Warum man für seinen Job nicht brennen muss", erklärt er im Gespräch mit Ute Holzhey.