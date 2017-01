- #MeineEntdeckung: Tea Time in der britischen Botschaft

Die britische Botschaft in Berlin - sie liegt zwar ganz zentral in der Wilhelmstraße, gleich hinter dem Brandenburger Tor. Für den Durchgangsverkehr ist sie aber aus Sicherheitsgründen gesperrt, Poller riegeln die Straße ab. Normalerweise kommt man in die Botschaft nicht einfach so rein. Aber wir haben es mit unserer Aktion "Meine Entdeckung" für Inforadio-Hörer und rbb-Fernseh-Zuschauer möglich gemacht: Der britische Botschafter Sir Sebastian Wood hat zur "Tea Time" eingeladen. Unsere Reporterin Sabrina Wendling ist/war mit dabei.