#MeineEntdeckung - so heißt die Aktionsreihe des rbb Fernsehens im Januar. Am Mittwoch führte die Entdeckungstour in die russische Botschaft in Berlin, Unter den Linden: 20 Gewinnerinnen und Gewinner der rbb-Verlosung, zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums. Und das ist Matthias Platzeck, der ehemalige Ministerpräsident Brandenburgs. Oliver Soos hat die Glücklichen bei ihrem Besuch begleitet.