60 Jahre Römische Verträge

Wenn Europa am Wochenende in Rom seinen 60. Geburtstag feiert, wird die britische Premierministerin Teresa May nicht dabei sein. Das ist nur konsequent, denn damals 1957 waren die Briten auch nicht dabei. Sie sind erst später in die EU eingetreten - und jetzt wollen sie den Club der Europäer auch schon wieder verlassen. Unser Londoner Korrespondent Jens-Peter Marquardt zeichnet das besondere Verhältnis der Briten zu Europa und zur EU nach - und beginnt mit Winston Churchills Vision eines Vereinigten Europas: