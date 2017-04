Fr 14.04.2017 | 06:24

- Was ist Wahrheit?

Was ist eigentlich wahr? Was ist fake? Und warum glaubt man eigentlich so leicht, was einem verführerisch unter die Nase gehalten wird? Die Sache mit der Wahrheit ist nicht so einfach – das merkt auch eine Kita-Erzieherin, die den Kindern erklären muss, was eine Lüge ist. Und im Johannesevangelium hört der römische Statthalter Pontius Pilatus viele widersprüchliche Dinge über diesen Jesus, den er verurteilen soll, und fragt dann: Was ist Wahrheit? Kirsten Dietrich ist dieser Frage nachgegangen.