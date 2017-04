Fr 14.04.2017 | 06:04

- Jesus – König der Juden?

Pontius Pilatus, der römische Statthalter in Judäa und Samaria, wusste nicht so recht, wie er diesen Jesus einschätzen sollte. Jesus galt, so erzählt es das Neue Testament, den einen als "Messias", als der in den jüdischen Schriften angekündigte Retter der Welt. Andere sahen in ihm einen sektiererischen Volksverführer, wieder andere eine Bedrohung ihrer geistlichen und weltlichen Macht.