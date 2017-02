Do 23.02.2017 | 12:45

- Äthiopien: Integration statt Lagerzwang

Äthiopien ist Ursprungsland für Migranten, Durchgangsstation auf dem Weg nach Europa und Gastgeber für rund 800.000 Flüchtlinge aus Eritrea, Somalia und dem Südsudan. So viele wie sonst fast nirgends in Afrika und die meisten davon in den auf dem Kontinent üblichen Lagern. Aber diese Lagerpolitik soll sich ändern. Mit Unterstützung der EU will Äthiopien mittelfristig allen Flüchtlingen die Möglichkeit geben, sich Jobs zu suchen und sich zu integrieren – und sie damit vom gefährlichen Weg nach Europa abzuhalten.