Sa 24.12.2016 | 06:04

- Engel

Fürchtet Euch nicht! – Das ist die Botschaft des Engels an die Hirten in der biblischen Weihnachtsgeschichte. Aber was sind das eigentlich für Wesen, diese Engel? Wir folgen ihren Spuren in der christlichen Tradition, aber auch im Judentum und im Islam und erfahren: Sie waren keinesfalls immer friedliebend. Himmlische Boten, Schutzgeister und Mutmacher: Barbara Zillmann ist tief in ihre Geschichte eingetaucht.