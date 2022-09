Die Klimabewegung Fridays for Future ruft am Freitag zum globalen Klimastreik auf. In mehr als 200 deutschen Städten sind Demonstrationen geplant - auch in Berlin. Die Klimakrise und Energiekrise hätten den gleichen Ursprung, sagt Organisatorin Clara Duvigneau. Deswegen forderten Fridays for Future ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro.