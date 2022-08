James-Webb-Teleskop - Der Blick in das dunkle Zeitalter

Auf der Suche nach dem Licht der ersten Sterne und Galaxien nach dem Urknall hat die NASA erste, revolutionäre Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops veröffentlicht. Doch was sagen die Bilder den Astrophysikern? Antworten dazu hat Martin Roth vom Leibniz Institut für Astrophysik in Potsdam (AIP), der mit am Webb-Teleskop gearbeitet hat. Von Axel Dorloff