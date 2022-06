Professorin Gabriele Berg leitet die Abteilung Bioverfahrenstechnik am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) und hat einen Lehrstuhl am Institut für Biochemie und Biologie an der Universität Potsdam. Außerdem ist sie Professorin an der Technischen Universität in Graz - alles Forschung rund um das Mikrobiom.