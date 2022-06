Gesichter, Iris und Bewegung. Sprache, Verkehr und Wahlverhalten - Die Künstliche Intelligenz soll möglichst alles entschlüsseln. Das bietet Chancen, etwa in der Medizin oder in der Spracherkennung. Es birgt aber auch Gefahren. Die Sorge vor Überwachung, Durchleuchtung und Künstlicher Intelligenz als Herrschaftsinstrument begleitet die Technologie ebenso wie Neugier und Hoffnung.

Es diskutieren im Treffpunkt WissensWerte:

Ariana Dongus, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG). Sie koordiniert sie die Forschungsgruppe für Künstliche Intelligenz und Medienphilosophie (KIM);



John-Dylan Haynes, Professor für Theorie und Analyse weiträumiger Hirnsignale am Bernstein Zentrum der Charité Berlin und Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging;



Sebastian Möller, Professor an der Technischen Universität Berlin (TU) und Sprecher des Projektbüros Berlin am Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI);

Moderation: Axel Dorloff.