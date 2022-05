Ein Arbeitstag von zwölf Stunden, Samstag steht Sport und putzen an, nur am Sonntag hat man frei – klingt nicht so verlockend, doch "jeder Tag ist eigentlich voll mit irgendwelchen Höhepunkten", findet Matthias Maurer. Sein Job: Astronaut auf der Internationalen Raumstation. Über seine Zeit auf der ISS spricht er mit Axel Dorloff .

Nach rund sechs Monaten im All ist Matthias Maurer erst seit kurzem wieder zurück auf der Erde. Auf der Internationalen Raumstation ISS hat er mit Wasser in der Schwerelosigkeit experimentiert, mit neuartigen Betonmischungen und aus Hautzellen hergestellten Biopflastern. Ein Höhepunkt, auch für die Beobachter von der Erde, war sein sechsstündiger, von Schwierigkeiten begleiteter Weltraumeinsatz für Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Internationalen Raumstation. Eine Schwierigkeit anderer Art, über die aber Einigkeit an Bord bestand, war die Nachricht über den russischen Angriff auf die Ukraine-Krieg.