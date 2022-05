Der Anteil der über 100-Jährigen ist in Japan ungewöhnlich hoch. Deswegen ist das Land für die Altersforschung besonders interessant. Ein Erklärungsansatz führt zur Ernährung: Viele Japaner essen regelmäßig Fisch, viel pflanzliche Kost und Soja-Produkte. Auch Senioren befassen sich in Japan mit gesunder Ernährung - etwa in Kochkursen. Von Thorsten Iffland