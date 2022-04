Die Bäume in Berlin sehen zwar gerade frisch und grün aus, könnten aber trotzdem mehr Wasser vertragen. Ideal wäre es, wenn schon vorher klar wäre, wie viel Wasser welcher Baum gerade braucht. An so einem Vorhersage-System tüfteln gerade diverse Köpfe in Berlin. Von Lena Petersen