Bei jeder Fahrt mit dem Auto entstehen jedes Mal Reifen- und Fahrbahnabrieb. Geschätzte 110 000 Tonnen davon fallen jedes Jahr in Deutschland an. Ein Großteil gelangt über die Straßenabflüsse in unsere Flüsse und Seen. Forschende an der TU Berlin wollen das jetzt ändern. Von Maren Schibilsky