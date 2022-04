In einigen Jahren werden voraussichtlich nicht mehr unendliche Mengen an Wasser zur Verfügung stehen, befürchtet die Hydrogeologin Irina Engelhardt. Klimaveränderungen und vergangene Trockenjahre beeinflussen den Wasserhaushalt. In Brandenburg fehlt es nicht nur an Regen, sondern auch an einem Wassermanagement. Von Axel Dorloff