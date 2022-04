Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Auf diese Frage sucht Professorin Laura Vahl in ihrer Forschung und ihrer Lehre nach Antworten. Die Landschaftsarchitektin spricht im Lunchtalk Soup & Science mit Lena Petersen darüber, wie Dächer grün werden, sich Spaß in der Architektur wiederfindet und Orte ihren Charakter behalten können.

Einen besonderen Fokus legt die Wissenschaftlerin auf die Gestaltung von öffentlichen Räumen. Diese Freiräume haben durch die Pandemie extrem an Bedeutung gewonnen. Vahl geht es darum, an solchen Orten positive Atmosphären zu erzeugen, in denen sich die Menschen auf Augenhöhe begegnen können.

Ihre Arbeit soll aber nicht nur einen demokratisierenden Effekt auf Menschen haben, sondern zielt auch auf ökologische Nachhaltigkeit ab. Im Zuge des Klimawandels gewinnt ihr Fachbereich zunehmend an Aufmerksamkeit.

Neue Forschungsmöglichkeiten verspricht sich Laura Vahl vom Umzug ihres Studiengangs auf das ehemalige Gelände des Flughafens Tegel. Die Berliner Hochschule für Technik wird das Hexagon-Terminalgebäude beziehen und hat größere Versuchsflächen zur Verfügung.