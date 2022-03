Dolly - Fluch und Segen in der Wissenschaft

Vor 25 Jahren entbrannte um das Klon-Schaf "Dolly" eine hitzige Debatte um Nutzen und Schaden in der Wissenschaft. Ob Gentechnologien, Künstliche Intelligenz oder Experimente mit Viren - wissenschaftliche Forschung kann unterschiedlich eingesetzt werden. Über das Problem „Dual Use - Dualer Nutzen" spricht Axel Dorloff mit dem Biologen Jens Rolff.

"Dolly" - Das Schaf war die erste exakte Kopie eines Säugetiers. Vor 25 Jahren wurde das geklonte Schaf der Öffentlichkeit vorgestellt und löste eine riesige Debatte aus. Für manche war "Dolly" eine wissenschaftliche Sensation, für andere war das Klon-Schaf ein unzulässiger Eingriff in die Schöpfung. Damals war die Sorge bei vielen groß, dass durch die Forschung Schaden angerichtet wird.

"Dolly" ist ein Beispiel für die Ambivalenz der Wissenschaften, also die Gleichzeitigkeit von Nutzen und Schaden, dem "Dual Use - Dualer Nutzen". Generell gibt es diese Sorge fortlaufend auch in anderen Bereichen und Disziplinen.