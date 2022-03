Mikroplastik gilt als unsichtbare Gefahr. An Land wird die Verschmutzung noch dramatischer eingeschätzt als in den Meeren. Ein Forschungsteam vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin hat jetzt erstmals gezeigt, dass Bäume wie die Hängebirke Mikroplastik aus dem Boden holen können. Von Maren Schibilsky