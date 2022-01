Dr. Jan Nitzbon forscht am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung des Alfred-Wegener-Instituts. Für seine Arbeit zu tauenden Permafrostböden wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Folgen des Tauens von Permafrost

Eine Reihe von Problemem entstehen mit dem Abtauen dieser Permafrost-Böden: angefangen bei Veränderungen in der Stabilität dieser Böden vor Ort; in den Gebieten, wo es Permafrost gibt, wohnen auch Menschen in Siedlungen, deren Infrastruktur dadurch beschädigt werde.

Gleichzeitig hat es aber auch Auswirkungen potenziell auf das globale Klimasystem, erläuert Dr. Nitzbon, da in diesen Permafrostböden organische Materie gespeichert ist, die beim Auftauen Gas, vor allem Kohlenstoffdioxid und Methan, produziert. Diese tragen dann potenziell auch zum Treibhauseffekt bei.

Rechenmodell mit Blick auf die Thermokarst-Landschaften

Klassische Modellrechungen sind bei heterogenen Permafrost-Regionen problematisch, weil man sehr präzise verstehen möchte, was mit der organischen Materie passiert, was mit dem Eis. Bei seinem Modell, so Nitzbon, werden diese zusätzlichen Prozesse berücksichtigt. Mit dem Modell konnte er nachweisen, dass die Permafrostböden in Nordostsibirien schneller abtauen als bisher angenommen.