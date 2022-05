Wenn Menschen am helllichten Tag von Schlafattacken überfallen werden, könnte die neurologische Erkrankung Narkolepsie dahinter stecken. Betroffene nicken beim Reden, Essen oder in der U-Bahn oft völlig unvermittelt ein und sacken plötzlich zusammen, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Von Sybille Seitz