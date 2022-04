40 Jahre "Retortenbaby" in Deutschland

Etwa 20.000 Kinder kommen jedes Jahr in Deutschland auf die Welt, die mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung gezeugt wurden. Was heute normal erscheint, war vor genau 40 Jahren eine Sensation, als das erste sogenannte "Retortenbaby" an der Uniklinik Erlangen geboren wurde. Von Ursula Stamm