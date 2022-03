Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebsform in Deutschland. Jedes Jahr erkranken etwa 60.000 Menschen neu. Dabei ist Darmkrebs häufig vermeidbar, denn die Darmspiegelung gilt als effektives Vorsorgeangebot und kaum einer anderen Krebsart kann so leicht vorgebeugt werden. Von Sybille Seitz und Laura Will