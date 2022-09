Vorhang auf - ein verwunschenes Theater in Karlshorst

Geheimnisvolle Orte öffnen ihre Pforten am Tag des offenen Denkmals. Vorab besucht Harald Asel ein geschlossenes Theater in Karlshorst. Einst für die sowjetischen Streitkräfte in Deutschland erbaut, später auch für die deutsche Bevölkerung zugänglich, harrt es seit 2007 der Wiederbespielung.