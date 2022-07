Im Mittelalter entwickelten sich die Kreuzritter des Deutschen Ordens zu einer Macht in Polen, die erst mit der Niederlage in der Schlacht von Tannenberg 1410 zurückgedrängt werden konnte. Bis in die Gegenwart dienen die Auseinandersetzungen zwischen Polen und dem Orden als wichtiger Bezugspunkt für das polnische Selbstbild. Von Jan Pallokat