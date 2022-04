"Sie verkörpern Frankreich, symbolisieren die Republik und repräsentieren das gesamte französische Volk" - so wurde Nicolas Sarkozy ins Präsidentenamt eingeführt. Am 10. April beginnt die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich, in der Emmanuel Macron als achter Präsident der Fünften Republik um sein Amt kämpft. Harald Asel blickt zurück auf die Präsidenten unseres westlichen Nachbarlandes.