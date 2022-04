Wer an die "Weltbühne" denkt, meint meist die Glanzzeiten der Wochenzeitschrift in der Weimarer Republik. Dass die Zeitschrift auch im Exil und in der DDR fortgeführt wurde, hängt eng mit Hermann Budzislawski zusammen. Über den streitbaren Intellektuellen ist nun eine Biographie erschienen. Von Harald Asel

Wer an die "Weltbühne" denkt, meint meist die Glanzzeiten der Wochenzeitschrift für Politik, Kunst, Wirtschaft in der Weimarer Republik. Dass es auch in den Zeiten des Exils und später in der DDR die "Weltbühne" weiterhin gab, wird oft ausgeblendet. Auch weil sie als linientreue publizistischen Begleitung der SED-Politik fortgeführt wurde.



Oft kennen nur Insider jene Person, die damit eng verbunden ist: Hermann Budzislawski. Wer war der Mann, der gut vernetzt und ebenso gehasst, zeitweilig viel Einfluss besaß, aber als Westemigrant in der DDR nie wirklich ankam? Eine neue lohnenswerte Biographie des in Newcastle lehrenden Daniel Siemens nähert sich einer zwiespältigen, aber die Brüche des 20. Jahrhunderts verdeutlichenden Figur.