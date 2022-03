Jüdisch-Sein in Nachkriegsdeutschland, inmitten von Tätern und Beschwichtigern, davon handelt "Rafi, Judenbub. Die Rückkehr der Seligmanns nach Deutschland" von Rafael Seligmann. Mit ihm hat Harald Asel über seine erstaunliche Familienbiografie gesprochen.

Das neue Buch des Publizisten und Schriftstellers Rafael Seligmann ist der Abschluss der dreiteiligen Romanfolge über das Leben seiner Familie von der Geburt des Vaters an. Es geht in dem Buch auch um eine Bildungsbiografie, um große Zumutungen in einer Familie, um kleine Fluchten und um das Sprechen und Verstehen zwischen den Generationen.