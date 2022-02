Wladislaw Bartoszewski, ein unverdientes Geschenk an die Deutschen

Als wichtigsten Brückenbauer zwischen Polen und Deutschland bezeichnete ihn einst Joachim Gauck. Trotz seines Leidens unter der deutschen Besatzung in Polen hatte sich der Auschwitz-Überlebende Wladislaw Bartoszewski für Dialog und Aussöhnung eingesetzt. Anlässllch seines 100. Geburtstags erinnern Korrespondent Jan Pallokat und Harald Asel an den ehemaligen Politiker.

Außerdem in der Sendung: eine Ausstellungskritik zu "The world of Stonehenge" im British Museum von Gabi Biesinger.