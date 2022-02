Wann: im Februar am 13.2. um 18:00 Uhr und am 20.2. um 16:00 Uhr;

im März am 5.3. um 19:30 Uhr und am 26.3. um 19:30 Uhr.

Wo: Theater Magdeburg, Opernhaus Bühne

Wissenschaftliches Symposium im Rahmen des Festjahres »#2021JLID — Jüdisches Leben in Deutschland« am 12.2. um 10 Uhr im Opernhaus Foyer, Madgeburg

Die Oper "Grete Minde" wurde um 1930 in Berlin komponiert und erzählt, basierend auf Fontanes gleichnamiger Novelle, die Vorgeschichte des Stadtbrandes von Tangermünde von 1617. Das Libretto verfasste der Magdeburger Autor und Rundfunkpionier Hans Bodenstedt. Doch an eine Aufführung dieser Oper des jüdischen Komponisten Eugen Engel war im nationalsozialistischen Deutschland nach 1933 nicht mehr zu denken. Engel selbst wurde im März 1943 in Sobibor ermordet.

(Quelle: Gesellschaft für Musikforschung)