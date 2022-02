Der Streit um die Benin-Bronzen in Großbritannien

Vor 125 Jahren eroberten britische Kolonialtruppen die Hauptstadt des Königreiches Benin. Tausende geraubte Objekte gelangten auf den internationalen Kunstmarkt und in öffentliche und private Sammlungen. Wie wird die Forderung nach Rückgabe diskutiert? Von Harald Asel

In einer euphemistisch als "Strafaktion" bezeichneten militärischen Auseinandersetzung eroberten am 18. Februar 1897 britische Kolonialtruppen die Hauptstadt des Königreiches Benin im heutigen Nigeria. Sie raubten zwischen 3000 und 5000 Objekte, die bisher nicht zurückgegeben wurden und heute unter anderem im British Museum in London zu finden sind.

Auch in der Sendung: ein Nachruf auf den einflussreichen Journalisten und Biographen Peter Merseburger.