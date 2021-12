Keltengold in Brandenburg

"Andere gehen angeln oder segeln …", so Wolfgang Hergt, doch er geht mit einem Metalldetektor über die Äcker Brandenburgs. So hat der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger einen bedeutsamen Fund gemacht: 41 keltische Goldmünzen, entdeckt in einer germanischen Siedlung. Beides, Goldschatz wie Fundort, sind eine Sensation. Von Harald Asel