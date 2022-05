Kriegsgewinnler? Die Ölbranche in Texas

Auch die USA haben Öl- und Gasimporte aus Russland wurden gestoppt, der Ölpreis ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Gute Geschäfte also für die heimische Öl-Industrie? Im Westen von Texas hält sich die Begeisterung in Grenzen. Von Julia Kastein