Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen verschärfen die bereits bestehenden Probleme: Lieferketten sind angespannt, Kosten steigen, Öl und Gas verteuern sich. Das wirkt auch in andere Bereiche hinein, so in die Ernährungsindustrie. Zudem fürchten Unternehmen, die mit Russland und der Ukraine verknüpft sind, um Zulieferung oder Absatz. Von Gerd Dehnel, Johannes Frewel und Karsten Zummack