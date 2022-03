Energiepreise schießen in die Höhe - Was tun?

Viele Kunden haben in den vergangenen Monaten Informationen über höhere Energiepreise bekommen. Was lässt sich tun, um die Rechnungen für Strom und Heizung bezahlbar zu halten? Und was treibt die Preise für die Rohstoffe derart an? Von Franziska Ritter