Eines ist sicher: Auch 2022 wird ein Corona-Jahr. Aber was kommt politisch auf Berlin, Brandenburg und Deutschland zu? Wie steht es um unsere ganz persönlichen Finanzen? Was wird außenpolitisch wichtig? Was sind die sportlichen Highlights im neuen Jahr? Wir wagen einen - natürlich gründlich recherchierten - Blick in die Glaskugel.