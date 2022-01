SOPA Images via ZUMA Wire

Müll vermeiden, wo es geht und Produkte so konstruieren, dass sie wieder in ihre Rohstoffe zerlegt und wiederverwendet werden können – das ist die Idee der Kreislaufwirtschaft. Doch einige Abfälle lassen sich schwerer recyceln als andere. An neuen Lösungen für geschlossene Stoffkreisläufe arbeitet die Branche. Von Franziska Ritter