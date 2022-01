Der Wohnungsneubau lag in Berlin lange Jahre brach, die Stadt litt unter Abwanderung und Leerstand. Mittlerweile haben Mitte und Prenzlauer Berg im Osten jedoch die alten Premium-Standorte Charlottenburg und Wilmersdorf im Westen glatt überflügelt. Mitte hat diesen beiden Standorten in den letzten zehn Jahren durch exklusive Neubau-Entwicklung den Rang abgelaufen und ist mittlerweile der teuerste Standort.

In den Berliner Umlandgemeinden sind die Kaufpreise sogar noch deutlich stärker gestiegen als innerhalb Berlins selbst.

Auto-Fahrstuhl inklusive





Potsdam ist gefragt, wie etwa einem Projekt in der Zeppelinstraße zwischen der Havel und im Schlosspark Sanssouci. Der Bau liegt in den Händen eines niederländischen Immobilien und Bauunternehmens. Im Erdgeschoss sollen 400 Quadratmeter Ladenfläche entstehen. Die 51 Mietwohnungen darüber mit Echtholzparkett wenden sich an ein Publikum, das keine öffentlichen Preisangaben erwartet. Autos der Mieter sollen mit einem Auto-Fahrstuhl in die Tiefgarage schweben.