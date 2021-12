Öfen in der Produktionshalle von Porcelaingres.

In Vetschau, im Süden des Spreewaldes, hat ein italienischer Konzern in den vergangenen zwei Jahrzehnten riesige Fabrikhallen gebaut und 220 Arbeitsplätze geschaffen. Am Unternehmenssitz des Fliesenherstellers Porcelaingres ist noch Platz für Wachstum, obwohl die "Hardware" schon jetzt riesig ist. Allein die drei Brennöfen, durch die die Fliesen bei verschiedenen Temperaturen laufen, sind 140 Meter lang.