Zeitenwende an der Börse - Comeback der Fossil-Aktien

Kohle, Öl und Gas: An der Börse waren sie in den vergangenen Jahren weitgehend out wegen des Klimawandels. Jetzt aber hat der Ukrainekrieg politisch für eine Zeitenwende gesorgt. Öl, Gas, Kohle werden auf einmal dringend gebraucht - und rufen auch Spekulanten auf den Plan. Von Victor Gojdka